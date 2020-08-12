На Луганщине за сутки зарегистрировали 6 случаев COVID-19

На подконтрольной властям Луганской области зафиксировано шесть новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.



Диагноз подтвердился у трех жителей Северодонецка: двое из них были госпитализированы с пневмонией; еще один — из числа контактных лиц, находился на самоизоляции после возвращения из РФ.



Также COVID-19 обнаружен в трех жителей Старобельского района: одного госпитализировали с пневмонией, один — из числа контактных лиц и еще одна пациентка планировала лечиться в стационарном отделении.



С начала пандемии в Луганской области без учета неподконтрольной территории коронавирус выявили у 167 человек. Из них выздоровели — 118, один человек умер.

Напомним, что случаи заболевания коронавирусом были выявлены у сотрудников Луганской облгосадминистрации в Северодонецке, в связи с чем в здании ОГА на 14 дней введены меры по предотвращению инфекции.