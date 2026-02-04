Ракету ERAM для Украины успешно испытали с боевой частью

Испытания крылатой ракеты ERAM.

Военно-воздушные силы США провели успешные испытания низкобюджетной крылатой ракеты ERAM (Extended Range Attack Munition), разрабатываемой специально для Украины. Об этом сообщает аналитический центр «Милитарный».



В ходе тестов разработчики подтвердили полное срабатывание боевой части, а также корректную работу систем наведения и управления полетом.



Ранее Госдепартамент США официально одобрил продажу Украине до 3350 ракет ERAM и сопутствующего оборудования на сумму 825 миллионов долларов.



Согласно опубликованным данным, ракета получит боевую часть массой 260 кг в бронебойном или осколочно-фугасном варианте. Проектная дальность полета составляет до 250 морских миль (около 463 км), скорость — до 763 км/ч.



Планируется, что ERAM будет применяться с истребителей F-16 и МиГ-29. Ожидаемая точность поражения — до 10 метров, при этом система наведения способна работать в условиях активного радиоэлектронного противодействия противника.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»