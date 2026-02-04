Участвовал в войне РФ против Украины: в Узбекистане осудили наемника, воевавшего под Харьковом

Фото: Gazeta.uz

В Узбекистане суд приговорил жителя Наманганской области к трем годам лишения свободы за участие в войне России против Украины на стороне российских войск.



Как следует из материалов дела, 57-летний мужчина в 2023 году подписал контракт с ВС РФ и принимал участие в боевых действиях в Харьковской области. Суд установил, что в 2022 году подсудимый отправился в Россию на заработки.



В июне 2023 года, находясь в Рязанской области, он заключил контракт с армией РФ, соблазнившись обещаниями высокого денежного вознаграждения. Его ежемесячное содержание составляло около 210 тысяч рублей.

Мужчина был зачислен в стрелковую бригаду в звании рядового и направлен в зону боевых действий. В суде отмечается, что бои проходили с активным применением артиллерии и беспилотников.

В августе 2023 года он получил ранения обеих ног и был эвакуирован в военный госпиталь в Белгородской области, где проходил лечение несколько недель. После завершения срока контракта в июне 2024 года подсудимый покинул зону боевых действий.



Согласно судебным документам, за участие в войне он был награжден медалью Жукова, а 26 февраля 2025 года получил гражданство РФ. В июле 2025 года он прибыл в Узбекистан уже с российским паспортом.



В сентябре того же года его вызвали в отдел внутренних дел Папского района, где он дал признательные показания. Суд признал У. Х. виновным за наемничество и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»