Армия РФ кассетными снарядами ударила по рынку в Дружковке: уже известно о семи погибших и 15 раненых

Последствия удара по Дружковке. Фото: Донецкая ОВА

Российские войска кассетными снарядами обстреляли город Дружковка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, оккупанты попали прямо по рынку, где всегда утром массовое скопление людей.



«Уже известно о семи погибших и восьми раненых. Окончательное количество жертв этой атаки еще не установлено, о существенных обновлениях буду сообщать дополнительно. На месте работают все службы: оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия. Кроме того, враг еще и сбросил на Дружковку две авиабомбы. Повреждены промзона, три многоэтажки и три частных дома», – рассказал Филашкин.



Обновлено. Филашкин сообщил, что количество раненых возросло до 15 человек.



Пострадавшие – люди в возрасте от 50 до 72 лет, погибшие – от 43 до 81 года.

Напомним, что российский беспилотник ударил по рынку в городе Краматорск на Донетчине, в результате чего спасатели всю ночь тушили масштабный пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко