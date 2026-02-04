Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ кассетными снарядами ударила по рынку в Дружковке: уже известно о семи погибших и 15 раненых
04 февраля 2026, 14:07

Армия РФ кассетными снарядами ударила по рынку в Дружковке: уже известно о семи погибших и 15 раненых

Последствия удара по Дружковке. Фото: Донецкая ОВА Последствия удара по Дружковке. Фото: Донецкая ОВА

Российские войска кассетными снарядами обстреляли город Дружковка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, оккупанты попали прямо по рынку, где всегда утром массовое скопление людей.

«Уже известно о семи погибших и восьми раненых. Окончательное количество жертв этой атаки еще не установлено, о существенных обновлениях буду сообщать дополнительно. На месте работают все службы: оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия. Кроме того, враг еще и сбросил на Дружковку две авиабомбы. Повреждены промзона, три многоэтажки и три частных дома», – рассказал Филашкин.

Обновлено. Филашкин сообщил, что количество раненых возросло до 15 человек.

Пострадавшие – люди в возрасте от 50 до 72 лет, погибшие – от 43 до 81 года.

Напомним, что российский беспилотник ударил по рынку в городе Краматорск на Донетчине, в результате чего спасатели всю ночь тушили масштабный пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Дружкова
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Рынок Обстрел Погибшие раненые
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:00
Дети под давлением военкоматов: в оккупации расширят основания для лишения гражданства
13:40
ВСУ поразили склады боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
12:15
В РФ обсуждают судьбу недвижимости украинцев, выехавших из оккупации
18:57
В оккупированном Донецке на машины жителей клеили портреты ликвидированного боевика «Моторолы»
11:44
На оккупированной Донетчине массово пропадает мобильная связь
16:29
Силы обороны Украины поразили военные объекты оккупантов в Донецкой и Запорожской областях
13:50
РФ запустила добычу золота на оккупированной Луганщине
17:39
В группировке «ДНР» запретили публикацию последствий атак дронов ВСУ
22:30
Пенсионеры-переселенцы, которых на учете более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе, — Лубинец
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
13:00
Командиру российской субмарины предъявили подозрение
12:30
В МИД РФ заявили о гибели семи российских журналистов
10:40
Оккупанты привлекают студентов с Алтая в больницы Луганска
19:16
Более тысячи пенсионеров-переселенцев получают выплаты от России, — ПФУ (обновлено)
09:59
Глава оккупированной Макеевки «накопил» элитную недвижимость
18:47
В оккупированной части Донецкой области запускают «карту жителя» с привязкой к паспорту РФ
18:06
Оккупационные власти Донбасса расширяют «Юнармию» за счет усиления бюджета
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:00
В России заявили о полной блокировке Telegram уже осенью
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
18:32
Боевик «ДНР» теперь будет управлять коммунальным хозяйством в Донецке
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
все новости
15:55
Ракету ERAM для Украины успешно испытали с боевой частью
15:10
РФ опровергла слова Трампа о «неделе без ударов» по энергетике
14:36
Сили обороны уничтожили российскую САУ в центре Мирнограда
14:19
Российские войска продвинулись в Покровске, Мирнограде и под Северском – DeepState
14:07
Армия РФ кассетными снарядами ударила по рынку в Дружковке: уже известно о семи погибших и 15 раненых
13:48
Крупнейшие закупки в Донецкой области связаны со строительством жилья для мариупольцев
13:33
РФ расширяют «серую зону» у Гришино на Покровском направлении
13:00
Киев восстановил свет для 100 тысяч семей после атак РФ
12:43
Оккупанты в Мариуполе планируют назвать улицы в честь российских «военкоров»
12:12
В Абу-Даби стартует второй раунд переговоров Украина–США–РФ
12:03
Украинская армия наносит удары по российским войскам, которые пытаются накапливаться на юге Покровска – ВСУ
11:44
Оккупанты голодают на позициях — перехваченные разговоры ГУР
11:29
Армия РФ ночью обстреляла энергетику Донецкой области: часть жителей осталась без света
11:18
Войска России ночью атаковали пожарную часть в городе Николаевка на Донетчине: есть повреждения
11:13
Славянск и Николаевка ночью попали под российский обстрел, есть повреждения
11:11
ПФУ восстановит выплаты пенсионерам с оккупированных территорий — условия
11:00
Переговоры в Абу-Даби покажут, готов ли Путин к миру — Politico
10:57
В Донецкой области украинская армия отбила штурмы на двух направлениях и спалила танки войск РФ
10:30
Войска РФ атаковали за сутки Донецкую область: в полиции показали последствия
10:15
Мобильная группа сбила дрон «Герань-2» из пулемёта
09:56
Российский беспилотник ударил по рынку в Краматорске: спасатели всю ночь тушили масштабный пожар
09:29
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра
09:27
Российские войска за сутки убили одного жителя Донецкой области
08:50
Силы ПВО над Украиной сбили 88 дронов
08:47
Дружковка – полностью без воды
23:14
Атака на Запорожье: количество раненых возросло, дрон ударил по скоплению людей в спальном районе
22:34
«Продолжаются последние бои за Покровск и Мирноград», – DeepState
22:06
Украинские войска не дали российской армии продвинуться вблизи Приволья на Донетчине – ВСУ
21:11
Российская ракета отклонилась и ударила по складу хранения автотехники полка ВС РФ на оккупированной Донетчине
20:15
По Белгороду нанесли ракетный удар: город частично без света, сообщают о проблемах с отоплением и водой
все новости
ВИДЕО
Сили обороны уничтожили российскую САУ в центре Мирнограда Сили обороны уничтожили российскую САУ в центре Мирнограда
04 февраля, 14:36
Уничтоженная российская техника на Донетчине. Фото: кадр из видео В Донецкой области украинская армия отбила штурмы на двух направлениях и спалила танки войск РФ
04 февраля, 10:57
Момент уничтожения беспилотника «Герань-2». Мобильная группа сбила дрон «Герань-2» из пулемёта
04 февраля, 10:15
Последствия атаки на Запорожье. Фото: полиция Атака на Запорожье: количество раненых возросло, дрон ударил по скоплению людей в спальном районе
03 февраля, 23:14
Отключение света в Белгороде. Фото: кадр из видео По Белгороду нанесли ракетный удар: город частично без света, сообщают о проблемах с отоплением и водой
03 февраля, 20:15
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА Россия нанесла удар по Запорожью: погибли 18-летние парень и девушка, еще восемь человек ранены
03 февраля, 19:06

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор