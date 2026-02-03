Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В РФ обсуждают судьбу недвижимости украинцев, выехавших из оккупации
03 февраля 2026, 12:15

В РФ обсуждают судьбу недвижимости украинцев, выехавших из оккупации

В Госдуме России предложили ввести мораторий на отчуждение недвижимости на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до окончания так называемой «специальной военной операции».

По сообщениям росСМИ, с инициативой выступил депутат Сергей Миронов.
Однако из заявлений следует, что предлагаемые меры не распространяются автоматически на украинских собственников жилья, которые не имеют российского гражданства и не могут лично присутствовать для перерегистрации имущества.

По словам Миронова, мораторий предлагается применять лишь в случаях, когда родственники владельцев являются гражданами РФ; они могут подтвердить родство с другими собственниками; предоставлены документы об оплате коммунальных услуг.

Сам депутат признал, что многие объекты недвижимости были оформлены по украинскому законодательству, а сроки «госрегистрации» по российским правилам были резко сокращены — с 1 января 2028 года до 1 июля 2026 года. Это, по его словам, «застало людей врасплох». 

Особенно уязвимыми оказываются ситуации с долевой собственностью, где часть жилья принадлежит гражданам Украины. «По понятным причинам они не могут приехать в Россию. Но если владелец вовремя не явится для перерегистрации лично, жилье могут признать бесхозным, и оно перейдет в распоряжение государства», — заявил Миронов.

Фактически это означает, что украинские собственники, находящиеся на подконтрольной Украине территории или за границей, рискуют потерять жилье, даже если оно было приобретено законно и оформлено по украинским документам.

Дополнительную неопределенность создает и сама процедура отказа в регистрации. Миронов отметил, что решения принимает некий «коллегиальный орган», однако его полномочия и сроки рассмотрения не прописаны; перечень причин отказа отсутствует; механизм обжалования решений не определен.

Кроме того, депутат подтвердил, что в отдельных городах временно оккупированной Донецкой области уже началось отчуждение недвижимости на основании решений местных оккупационных администраций — в отношении собственников, которые отсутствуют «по объективным причинам».

Таким образом, даже обсуждение моратория в Госдуме РФ не снимает ключевых угроз для украинских владельцев жилья, чья недвижимость на оккупированных территориях может быть признана «бесхозной» и передана под контроль оккупационных властей.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что летом 2026 года может начаться «великое заселение» оккупированных территорий Украины «понаехавшими» из глубинок РФ. Читайте полную версию авторского материала.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

