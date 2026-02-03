В РФ обсуждают судьбу недвижимости украинцев, выехавших из оккупации

Скриншот

В Госдуме России предложили ввести мораторий на отчуждение недвижимости на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до окончания так называемой «специальной военной операции».

По сообщениям росСМИ, с инициативой выступил депутат Сергей Миронов.

Однако из заявлений следует, что предлагаемые меры не распространяются автоматически на украинских собственников жилья, которые не имеют российского гражданства и не могут лично присутствовать для перерегистрации имущества.



По словам Миронова, мораторий предлагается применять лишь в случаях, когда родственники владельцев являются гражданами РФ; они могут подтвердить родство с другими собственниками; предоставлены документы об оплате коммунальных услуг.



Сам депутат признал, что многие объекты недвижимости были оформлены по украинскому законодательству, а сроки «госрегистрации» по российским правилам были резко сокращены — с 1 января 2028 года до 1 июля 2026 года. Это, по его словам, «застало людей врасплох».



Особенно уязвимыми оказываются ситуации с долевой собственностью, где часть жилья принадлежит гражданам Украины. «По понятным причинам они не могут приехать в Россию. Но если владелец вовремя не явится для перерегистрации лично, жилье могут признать бесхозным, и оно перейдет в распоряжение государства», — заявил Миронов.



Фактически это означает, что украинские собственники, находящиеся на подконтрольной Украине территории или за границей, рискуют потерять жилье, даже если оно было приобретено законно и оформлено по украинским документам.



Дополнительную неопределенность создает и сама процедура отказа в регистрации. Миронов отметил, что решения принимает некий «коллегиальный орган», однако его полномочия и сроки рассмотрения не прописаны; перечень причин отказа отсутствует; механизм обжалования решений не определен.

Кроме того, депутат подтвердил, что в отдельных городах временно оккупированной Донецкой области уже началось отчуждение недвижимости на основании решений местных оккупационных администраций — в отношении собственников, которые отсутствуют «по объективным причинам».



Таким образом, даже обсуждение моратория в Госдуме РФ не снимает ключевых угроз для украинских владельцев жилья, чья недвижимость на оккупированных территориях может быть признана «бесхозной» и передана под контроль оккупационных властей.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»