Первые минуты после обстрела рынка в Дружковке попали на видео

Фото: Нацполиция Украины

«Он жив, несите носилки!» — первые минуты после обстрела Дружковки попали на видео полиции Донецкой области.



Правоохранители опубликовали кадры спасения мирных жителей, пострадавших в результате удара по городу. Полицейские-парамедики оказывали помощь прямо на месте: останавливали массивные кровотечения и эвакуировали раненых в больницы, доставляя их на бронетехнике.



Работу спасателей осложняли сильный мороз и сохранявшаяся угроза повторных обстрелов. Несмотря на это, помощь оказывалась без промедления.

Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии — за их жизни сейчас борются врачи.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что местом трагедии стал обычный городской рынок. В результате удара погибли семь человек, еще пятнадцать получили ранения.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»