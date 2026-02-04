Российские войска продвинулись в Покровске, Мирнограде и под Северском – DeepState

Продвижение россиян в Покровске и Мирнограде. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась в городах Покровск и Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также захватчики продвинулись вблизи города Северск на Донетчине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинские войска отбили 35 штурмов, в частности в районе Покровска и Мирнограда, на Славянском – 12.

Напомним, что украинская армия наносит удары по российским войскам, которые пытаются накапливаться на юге Покровска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко