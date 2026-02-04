Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские войска продвинулись в Покровске, Мирнограде и под Северском – DeepState
04 февраля 2026, 14:19

Российские войска продвинулись в Покровске, Мирнограде и под Северском – DeepState

Продвижение россиян в Покровске и Мирнограде. Фото: карта DeepState Продвижение россиян в Покровске и Мирнограде. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась в городах Покровск и Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Также захватчики продвинулись вблизи города Северск на Донетчине.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинские войска отбили 35 штурмов, в частности в районе Покровска и Мирнограда, на Славянском – 12.

Напомним, что украинская армия наносит удары по российским войскам, которые пытаются накапливаться на юге Покровска.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Северск Покровск Мирноград
Организации
Всу ВС РФ DeepState
Прочее
Война ситуация на фронте Штурмы Продвижение РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:00
Дети под давлением военкоматов: в оккупации расширят основания для лишения гражданства
13:40
ВСУ поразили склады боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
12:15
В РФ обсуждают судьбу недвижимости украинцев, выехавших из оккупации
18:57
В оккупированном Донецке на машины жителей клеили портреты ликвидированного боевика «Моторолы»
11:44
На оккупированной Донетчине массово пропадает мобильная связь
16:29
Силы обороны Украины поразили военные объекты оккупантов в Донецкой и Запорожской областях
13:50
РФ запустила добычу золота на оккупированной Луганщине
17:39
В группировке «ДНР» запретили публикацию последствий атак дронов ВСУ
22:30
Пенсионеры-переселенцы, которых на учете более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе, — Лубинец
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
13:00
Командиру российской субмарины предъявили подозрение
12:30
В МИД РФ заявили о гибели семи российских журналистов
10:40
Оккупанты привлекают студентов с Алтая в больницы Луганска
19:16
Более тысячи пенсионеров-переселенцев получают выплаты от России, — ПФУ (обновлено)
09:59
Глава оккупированной Макеевки «накопил» элитную недвижимость
18:47
В оккупированной части Донецкой области запускают «карту жителя» с привязкой к паспорту РФ
18:06
Оккупационные власти Донбасса расширяют «Юнармию» за счет усиления бюджета
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
все новости
15:55
Ракету ERAM для Украины успешно испытали с боевой частью
15:10
РФ опровергла слова Трампа о «неделе без ударов» по энергетике
14:36
Сили обороны уничтожили российскую САУ в центре Мирнограда
14:19
Российские войска продвинулись в Покровске, Мирнограде и под Северском – DeepState
14:07
Армия РФ кассетными снарядами ударила по рынку в Дружковке: уже известно о семи погибших и 15 раненых
13:48
Крупнейшие закупки в Донецкой области связаны со строительством жилья для мариупольцев
13:33
РФ расширяют «серую зону» у Гришино на Покровском направлении
13:00
Киев восстановил свет для 100 тысяч семей после атак РФ
12:43
Оккупанты в Мариуполе планируют назвать улицы в честь российских «военкоров»
12:12
В Абу-Даби стартует второй раунд переговоров Украина–США–РФ
12:03
Украинская армия наносит удары по российским войскам, которые пытаются накапливаться на юге Покровска – ВСУ
11:44
Оккупанты голодают на позициях — перехваченные разговоры ГУР
11:29
Армия РФ ночью обстреляла энергетику Донецкой области: часть жителей осталась без света
11:18
Войска России ночью атаковали пожарную часть в городе Николаевка на Донетчине: есть повреждения
11:13
Славянск и Николаевка ночью попали под российский обстрел, есть повреждения
11:11
ПФУ восстановит выплаты пенсионерам с оккупированных территорий — условия
11:00
Переговоры в Абу-Даби покажут, готов ли Путин к миру — Politico
10:57
В Донецкой области украинская армия отбила штурмы на двух направлениях и спалила танки войск РФ
10:30
Войска РФ атаковали за сутки Донецкую область: в полиции показали последствия
10:15
Мобильная группа сбила дрон «Герань-2» из пулемёта
все новости
ВИДЕО
Сили обороны уничтожили российскую САУ в центре Мирнограда Сили обороны уничтожили российскую САУ в центре Мирнограда
04 февраля, 14:36
Уничтоженная российская техника на Донетчине. Фото: кадр из видео В Донецкой области украинская армия отбила штурмы на двух направлениях и спалила танки войск РФ
04 февраля, 10:57
Момент уничтожения беспилотника «Герань-2». Мобильная группа сбила дрон «Герань-2» из пулемёта
04 февраля, 10:15
Последствия атаки на Запорожье. Фото: полиция Атака на Запорожье: количество раненых возросло, дрон ударил по скоплению людей в спальном районе
03 февраля, 23:14
Отключение света в Белгороде. Фото: кадр из видео По Белгороду нанесли ракетный удар: город частично без света, сообщают о проблемах с отоплением и водой
03 февраля, 20:15
Последствия удара по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА Россия нанесла удар по Запорожью: погибли 18-летние парень и девушка, еще восемь человек ранены
03 февраля, 19:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор