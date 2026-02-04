РФ расширяют «серую зону» у Гришино на Покровском направлении

Продвижение армии РФ в селе Гришино.

На Покровском направлении российские войска активизировали действия на восточном фланге села Гришино, существенно расширив так называемую «серую зону». Противник фактически установил плотный огневой контроль над ключевым въездом в населённый пункт, что открывает возможности для дальнейшего продвижения вглубь села.



Об этом сообщает автор военного Telegram-канала Muchnoy ✙ Jugend с позывным «Мучной».



По его оценке, речь идёт не о локальном манёвре, а о попытке сформировать коридор для системного давления. Основная тактика заключается в постепенном продавливании в сторону центральной части Гришино с ориентацией на плотную застройку. Ключевыми узлами местности противник рассматривает район школы и больницы, которые могут быть использованы как опорные точки.



Аналитик отмечает, что данный сектор быстро приобретает критическое значение. Именно отсюда возможны накаты малыми пехотными группами с последующими попытками закрепиться в центральной части населённого пункта. В случае успеха выбивать противника придётся уже с укреплённых позиций, что существенно усложнит и замедлит ход боевых действий.



«В связи с этим направление требует жёсткой фиксации — постоянного огневого воздействия, эффективной разведки и полного контроля подходов и въездов. Любые попытки продвижения противника к центру Гришино должны пресекаться ещё на подступах», — говорится в сообщении.



Закрепление российских сил в этой зоне создаст условия для переноса давления с фланга непосредственно в центр населённого пункта, что значительно повысит угрозы для обороны.

Напомним, вблизи поселка Удачное и села Гришино на Донетчине российская армия пыталась действовать малыми пехотными группами с использованием сложных погодных условий.