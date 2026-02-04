Около 27 млн гривен для переживших оккупацию ушли мошенникам — Генпрокуратура

Источник: Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко

Правоохранительные органы сообщили о подозрении пяти фигурантам, которые присвоили 26,9 млн гривен бюджетных средств, предназначенных для помощи людям, пережившим российскую оккупацию. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.



Среди подозреваемых — представители псевдоблаготворительных фондов, предприниматель и помощник адвоката. Досудебное расследование продолжается, отдельно проверяется возможная причастность к схеме членов профильных комиссий и должностных лиц Министерства социальной политики. Далее материалы будут переданы в суд, где каждому эпизоду дадут правовую оценку.



Схема, по словам правоохранителей, была простой и циничной. В 2022 году, сразу после деоккупации Киевской области, государство выделяло средства на продукты питания, товары первой необходимости и генераторы для жителей разрушенных громад — людей, которые только что пережили оккупацию, потерю домов и месяцы страха.



Подозреваемые направляли в Минсоцполитики письма о готовности предоставить гуманитарную помощь. Получив бюджетное финансирование, реальной помощи не оказывали: деньги выводились на счета подставных компаний, якобы поставлявших продукты, тепло и необходимые вещи. Для сокрытия присвоения в министерство направлялись фальшивые отчеты о якобы закупленных и поставленных товарах.



В итоге средства, предназначенные для еды и тепла людей, потерявших все, оказались в карманах аферистов. Как подчеркнули в прокуратуре, речь идет не просто о преступлении — это мародерство.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»