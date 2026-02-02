В оккупированном Донецке на машины жителей клеили портреты ликвидированного боевика «Моторолы»

Наклейка с портретом ликвидированного боевика «Моторолы» в оккупированном Донецке. Фото: кадр из видео

2 февраля в захваченном Донецке провели так называемую «памятную акцию ко дню рождения» первого командира оккупационного батальона «Спарта» и российского боевика Арсена «Моторолы» Павлова. Об этом стало известно из заявления фейковой «Народной дружины ДНР».



Именно в этот день родился Павлов. Псевдодружинники вместе с «Военной комендатурой ДНР» останавливали и клеили на машины местных жителей наклейки с его портретом и словами.

Напомним, что «Моторолу» ликвидировали 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте дома в центре Донецка.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко