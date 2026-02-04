Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Противник усиливает давление на Славянском направлении и формирует полуокружение у Приволья
04 февраля 2026, 18:17

Скриншот: petrenko_iHS Скриншот: petrenko_iHS

На Славянском направлении противник смог закрепиться южнее Платоновки и продолжает активные штурмовые действия в районе Закотного, а также продвигается в сторону Кривой Луки. Об этом сообщил военблогер Олег Петренко.

По его словам, интенсивные бои также продолжаются в районе Резниковки. Столкновения идут за южную и центральную части Миньковки, а также на подступах к Никифоровке и Приволью.

Отмечается, что противник, действуя с южных окраин Никифоровки, смещает основной удар в направлении Приволья, формируя таким образом тактический «карман».

Скриншот: petrenko_iHS

Напомним, российские войска продвинулись в Покровске, Мирнограде и под Северском.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Миньковка Привольное Славянское направление
Продвижение ВС РФ линия фронта
Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
Фото: Нацполиция Украины Первые минуты после обстрела рынка в Дружковке попали на видео
04 февраля, 19:48
Пенсионный фонд Украины возобновит выплаты внутренне перемещенным пенсионерам и на ВОТ Пенсионный фонд Украины возобновит выплаты внутренне перемещенным пенсионерам и на ВОТ
04 февраля, 17:50
Зачистка территории промышленного объекта. Фото: 3-й полк ССО ВСУ. ССО уничтожили группу россиян на промышленном объекте под Покровском
04 февраля, 16:56
Сили обороны уничтожили российскую САУ в центре Мирнограда Сили обороны уничтожили российскую САУ в центре Мирнограда
04 февраля, 14:36
Уничтоженная российская техника на Донетчине. Фото: кадр из видео В Донецкой области украинская армия отбила штурмы на двух направлениях и спалила танки войск РФ
04 февраля, 10:57
Момент уничтожения беспилотника «Герань-2». Мобильная группа сбила дрон «Герань-2» из пулемёта
04 февраля, 10:15

