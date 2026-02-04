Противник усиливает давление на Славянском направлении и формирует полуокружение у Приволья

Скриншот: petrenko_iHS

На Славянском направлении противник смог закрепиться южнее Платоновки и продолжает активные штурмовые действия в районе Закотного, а также продвигается в сторону Кривой Луки. Об этом сообщил военблогер Олег Петренко.

По его словам, интенсивные бои также продолжаются в районе Резниковки. Столкновения идут за южную и центральную части Миньковки, а также на подступах к Никифоровке и Приволью.

Отмечается, что противник, действуя с южных окраин Никифоровки, смещает основной удар в направлении Приволья, формируя таким образом тактический «карман».

Напомним, российские войска продвинулись в Покровске, Мирнограде и под Северском.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»