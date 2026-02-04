Сили обороны уничтожили российскую САУ в центре Мирнограда

Украинские военнослужащие обнаружили между городской застройкой самоходную артиллерийскую установку российский оккупантов, которая работала по позициям ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе 25 отдельной воздушно-десантной бригады.



«Корректировку и поражение цели осуществил батальон беспилотных систем Сичеславских десантников. Один дрон. Четкое попадание», — говорится в сообщении.



В результате удара детонация БК и пушка выгорела дотла.





Ранее мы писали, что вблизи поселка Удачное и села Гришино на Донетчине российская армия пыталась действовать малыми пехотными группами с использованием сложных погодных условий.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

