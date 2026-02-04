РФ опровергла слова Трампа о «неделе без ударов» по энергетике

РФ не прекращала удары по энергетике Украины.

Российские официальные отчёты фактически опровергли заявление президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы сдержал обещание на неделю прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает издание «Агентство. Новости».



Трамп утверждал, что так называемое «энергетическое перемирие» действовало с воскресенья по воскресенье — с 25 января по 1 февраля. Однако данные самого Минобороны РФ свидетельствуют, что в этот период российская армия продолжала наносить удары по объектам энергетики Украины.

After Putin lied to Trump and humiliated him about a fake ceasefire in Ukraine, Trump defends his master like a grovelling slave.



Russians know there is no limit to the abuse they can heap on Trump. Trump will serve Russia to the day he dies. pic.twitter.com/zSDFdRSfUM — Michael MacKay (@mhmck) February 3, 2026

Так, 25 января российское военное ведомство отчиталось о поражении энергетического объекта в Николаевской области. 26 января сообщалось об ударах по энергетике в Харькове, где без электроснабжения осталась большая часть региона. 27 января Минобороны РФ вновь заявило о поражении объектов энергетической инфраструктуры — тогда перебои со светом зафиксировали сразу в нескольких областях Украины.



Российская сторона прекратила упоминать удары по энергетике лишь с 28 января. Официально о прекращении атак заговорили только 29–30 января, когда информацию подтвердили Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Кремль.



Масштабные удары по энергетической системе Украины возобновились уже в начале февраля. В результате одной из атак без света в Киеве на пике морозов остались более тысячи многоэтажных домов. Президент Украины обвинил Москву в нарушении договорённостей.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»