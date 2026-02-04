Переговоры США, Украины и РФ продолжатся завтра

Украинская делегация завершила переговоры по мирным усилиям, которые проходили в Абу-Даби (ОАЭ) в среду, 4 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Диана Давитян.



«На сегодня переговоры закончились. Официальное сообщение от Рустема будет чуть позже», — сказала она журналистам.



На уточняющий вопрос о продолжении переговоров в четверг Давитян ответила: «Планируется, что да».

Состав украинской делегации

Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. В ее состав входят руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, народный депутат Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, советник Офиса президента Украины Александр Бевз.

Позиция президента Украины

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация будет поддерживать с ним связь после переговоров в Абу-Даби.



«Мы договорились с нашей командой, я буду на связи, они со мной соединятся, услышим, что они привезли, на что они готовы, на какие компромиссы готова российская сторона, не только должны быть сигналы по Украине. Я думаю, что наша группа знает, что нужно искать диалог, но сдаваться никто не собирается», — заявил Зеленский во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве.

Формат и участники переговоров

Как сообщалось ранее, двусторонние переговоры между Украиной и США, а также трехсторонние переговоры Украина — США — Россия запланированы на 4–5 февраля в Абу-Даби. По словам Рустема Умерова, работа украинской делегации в ОАЭ состоит из двух частей.



В частности, планировалась двусторонняя встреча с американской стороной. США на переговорах представляют Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, а также генерал Дэниел Дрисколл. Ожидается обсуждение подписания гарантий безопасности и prosperity package, а также ряда двусторонних вопросов.



Также запланирована трехсторонняя встреча. По словам Умерова, российская сторона «будет представлена весомо, у них будет мандат, чтобы обсудить военно-политические вопросы».

Обновление состава делегации

В конце января Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с США и представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира. Делегация включает десять человек:

секретаря СНБО Рустема Умерова и его первого заместителя Евгения Острянского,

руководителя Офиса президента Кирилла Буданова и его первого заместителя Сергея Кислицу,

начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова,

начальника ГУР МО Олега Иващенко и его заместителя Вадима Скибицкого,

первого заместителя председателя СБУ Александра Поклада,

советника Офиса президента Украины Александра Бевза,

народного депутата Давида Арахамию.

Переговоры между Россией и Украиной в Абу-Даби могут стать ключевым индикатором того, готов ли Владимир Путин к реальному мирному урегулированию, пишет издание Politico.

Напомним, что в ночь на 3 февраля российская армия нанесла массированные удары по Украине с использованием ракет разных типов и беспилотников. Всего было задействовано 521 цель. При этом Украина и западные союзники согласовали механизм совместного военного реагирования на возможные нарушения Россией будущего режима прекращения огня.

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка сайта «Новости Донбасса»