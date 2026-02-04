Крупнейшие закупки в Донецкой области связаны со строительством жилья для мариупольцев

Фото: Мариупольский городской совет

В январе 2026 года Мариупольская городская территориальная громада вошла в число лидеров среди громад Донецкой области по объему публичных закупок, значительная часть которых связана именно с жилищными программами для мариупольцев.



В общем, в январе было объявлено 403 закупки на общую сумму 245,59 млн гривен. По состоянию на начало февраля успешно завершены 322 закупки на сумму 84,53 млн гривен.

Источник: clarity-project.info



Ключевым проектом стало «Новое строительство жилого комплекса с помещениями общественного назначения и подземным паркингом по улице Архипа Люльки в городе Белая Церковь Киевской области». В рамках закупки предусмотрена разработка и изготовление проектной документации на сумму 32 077 876,68 гривны.

Также в предмет закупки входит проведение экспертной оценки технико-экономического расчета выбора технологии строительства многоквартирных жилых домов. Речь идет о создании социального жилья для внутренне перемещенных лиц из числа жителей Мариупольской городской территориальной громады. Заказчиком проекта выступает жилищно-коммунальное предприятие Мариупольского городского совета «Азовжилкомплекс».



Мариупольский городской совет в конце 2025 года объявил о запуске масштабного строительства жилья для переселенцев из Мариуполя в городе Белая Церковь. По их данным, проект реализуется в рамках новой правительственной инициативы и направлен на обеспечение постоянным жильем внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть город из-за войны.



Параллельно реализуются и проекты временного размещения переселенцев. В 2026 году городское управление капитального строительства заказало текущий ремонт помещений общежития № 1 Центральноукраинского национального технического университета. После ремонта здание будет использоваться для временного проживания внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в городе Кропивницкий. Ожидаемая стоимость работ составляет 38 175 533,94 гривны.

Также в лидерах закупок Коммунальное учреждение «Мариупольское городское социальное общежитие», заказавшее товаров и услуг на 6 760 563,25 грн.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»