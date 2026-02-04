Краматорск дважды попал под российский обстрел

В среду, 4 февраля, российская армия дважды ударила по Краматорску Донецкой области. Обошлось без пострадавших. Об это сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.
Как отмечается, ночью российский дрон «Молния-2» ударил по объекту критической инфраструктуры.
Кроме того, в 13:40 беспилотник атаковал автомобиль в одном из микрорайонов города.
Ранее мы писали, что в городе Дружковка после российского удара не было пожара на территории рынка.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
