Краматорск дважды попал под российский обстрел

В среду, 4 февраля, российская армия дважды ударила по Краматорску Донецкой области. Обошлось без пострадавших. Об это сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Как отмечается, ночью российский дрон «Молния-2» ударил по объекту критической инфраструктуры.



Кроме того, в 13:40 беспилотник атаковал автомобиль в одном из микрорайонов города.

Ранее мы писали, что в городе Дружковка после российского удара не было пожара на территории рынка.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях