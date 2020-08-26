Что мешает закончить войну на Донбассе? ►

Минские переговоры похоже активизировались. Удалось договориться о перемирии, а за минувшую неделю стороны приблизились к согласованию новых участков разведения сил. Продолжаются дискуссии об обмене пленными.
Можно было бы предположить, что Кремль и вправду стремиться прийти к завершению конфликта на Донбассе и решению вопросов безопасности, если бы не ультиматумы политического характера, которые выдвигаются прежде всего. Как долго удастся Украине дипломатическим путем удержать тишину на фронте и что будет дальше, смотрите в сюжете «Новостей Донбасса».