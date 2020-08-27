ФСБ заявила о поимке украинского шпиона в ракетных войсках

ФСБ России задержала в Барнауле военного из ракетных войск, якобы передававшего секретную информацию украинской разведке. Об этом сообщил пресс-центр российской спецслужбы.



Имя задержанного и суть обвинений не уточняется. Отмечается, что военный арестован по статье 275 УК («Государственная измена»). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.



«РИА Новости» отмечает, что судя по погонам, задержанный находится в звании старшего лейтенанта.

