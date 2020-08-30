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«ДНР» заявила об одной смерти и 13 новых случаях COVID-19

30 августа 2020, 11:20

«ДНР» заявила об одной смерти и 13 новых случаях COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных айонах Донецкой области выявлено 13 инфицированных коронавирусом. Кроме этого, умерла одна пациентка — женщина в возрасте 75 лет. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

По состоянию на утро 30 августа «ДНР» признает 2521 случаев COVID-19. Из них 1213 человек выздоровели, летальных случаев — 141.

Власти Украины неоднократно подчеркивали, что статистика оккупационных администраций о заболеваемости коронавирусом не соответствует реальной эпидемиологической ситуации на неподконтрольных территориях.

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