На Донбассе назревает экологическая катастрофа хуже Чернобыльской — Фокин

На Донбассе назревает экологическая катастрофа, которая по масштабам загрязнения окружающей среды превзойдет Чернобыльскую аварию на АЭС в 1986 году. Связано это с затопленными шахтами и переполненными водонакопителями.



Об этом Витольд Фокин, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука, рассказал в интервью изданию «Страна».



Фокин отметил, что инфраструктура Донбасса сегодня уничтожена. Однако упадок пришел не с момента потери контроля в ОРДЛО, а значительно раньше — еще при каденции президента Леонида Кучмы.



«Сейчас, когда Донбасс по сути разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены — назревает экологическая катастрофа. Времени на раздумья нет. Многие шахты затоплены и брошены на произвол судьбы. Более 400 водонакопителей и шламоотстойников переполнены. Нужно немедленно организовывать работы по их очистке, иначе вода, предоставленная самой себе, заполнит все местные реки и озера, войдет в Азовское и Черное моря. Многие закрывает глаза на это, но надвигающейся беде, может стать неизмеримо большим, чем Чернобыльская авария», — подчеркнул заместитель главы украинской делегации в ТКГ.



Напомним, ранее Витольд Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию боевиков и особый статус для всего Донбасса, а не только его неподконтрольной части.