Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине разрешат не тестироваться на COVID-19 после самоизоляции

02 сентября 2020, 13:46

В Украине разрешат не тестироваться на COVID-19 после самоизоляции

Министерство здравоохранения планирует отменить необходимость тестирования на COVID-19 после прохождения самоизоляции. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.

«На этой неделе будут внесены изменения в стандарт тестирования — самоизоляцию можно будет проходить 14 дней без проведения ПЦР-тестирования при отсутствии клинических симптомов, а также тестирование можно провести на 7-9 день, что позволит завершить самоизоляцию», — сказал Ляшко во время брифинга.

Он отметил, что сейчас в Украине 104 лаборатории, которые проводят ПЦР-тестирование. «В эти лаборатории Минздрав поставил 17 автоматических станций пробоподготовки, которые позволяют без увеличения количества работников, увеличить количество обрабатываемых проб. Также в лаборатории дополнительно поставили 34 прибора для амплификации, которые проводят ПЦР. Это все позволяет нам делать 125 тысяч тестов в неделю», — рассказал Ляшко.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что среднесуточное количество ПЦР-тестирований вырастет до 30 тысяч в сентябре. Также глава Минздрава подчеркнул, что работодатели не имеют права требовать от работников проводить ПЦР-тестирования за свой счет.

«Работодатель не имеет права отказывать контактным лицам в самоизоляции. Решение о самоизоляции принимает эпидемиолог и семейный врач. Семейный врач выписывает человеку больничный. Никаких требований ехать в частную лабораторию и делать тест на COVID-19 не должно быть», — пояснил он.

По состоянию на утро 2 сентября, в Украине зафиксирован очередной антирекорд — 2 495 новых случаев инфицирования за сутки. Общее количество заболевших достигло 125 798 человек. Из них 58 817 пациентов уже выздоровели, а 2 656 умерли. Продолжают болеть 64 325 человек.

ТЕГИ

Организации
Минздрав
Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:32
«ДНР» вернула «пошлину» на товары из России после того как отменила ее на прошлой неделе
11:10
«Управленцы ДНР» перевозят сталеплавильную печь Siemens из Донецка в Енакиево. Там завод еще работает
10:18
«ДНР» и коронавирус: двое умерших и 35 заболевших за сутки
22:33
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:29
Пушилин заявил, что «рано или поздно», но боевики начнут призыв
16:08
На Донбассе начался учебный год по обе стороны конфликта. И на фоне COVID-19
12:57
Вчера в Донецк смогли попасть более 200 человек. Остались ночевать у КПВВ 15 человек
11:05
«ЛНР»: Девушка пострадала при взрыве гранаты. Госпитализировали в тяжелом состоянии
10:26
«ДНР» сообщила о 39 заболевших коронавирусом за сутки
09:22
«ДНР»: Три человека погибли на «копанке» под Шахтерском
22:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:04
В «ДНР» рассказали, почему не выплачивают рабочим зарплату
17:55
«ЛНР» ввела ограничения в Славяносербске из-за вспышки коронавируса
08:41
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
22:13
Главные новости Донбасса за неделю
все новости
16:03
Лавров обвинил украинских «экстремистов» в дестабилизации Беларуси
15:28
Кабмин привлечет 100 млн долларов на восстановление Донбасса
15:22
Шмыгаль поручил проработать объединение «Центрэнерго» с переданными в аренду ДТЭК госшахтами
14:32
В Луганской области выявили еще 28 инфицированных COVID-19
14:32
«ДНР» вернула «пошлину» на товары из России после того как отменила ее на прошлой неделе
13:46
В Украине разрешат не тестироваться на COVID-19 после самоизоляции
13:24
Тимошенко рассказала о своем самочувствии после заражения коронавирусом
13:01
Минреинтеграции возобновило выплаты освобожденным из плена
12:46
Рада не разрешила Кабмину создавать и ликвидировать районные госадминистрации
12:23
В «Слуге народа» заговорили о смене правительства
11:47
Суд продлил арест вероятному свидетелю по делу МН-17
11:43
Рада предварительно одобрила порядок создания военно-гражданских администраций в громадах
11:10
«Управленцы ДНР» перевозят сталеплавильную печь Siemens из Донецка в Енакиево. Там завод еще работает
10:51
1 сентября в Украине выявили коронавирус у двух учеников
10:18
«ДНР» и коронавирус: двое умерших и 35 заболевших за сутки
все новости
ВИДЕО
Карантин отменили. Как прошел День города в Донецке ►
31 августа, 08:41
Возвращение Януковича, выборы на Донбассе, угрозы Пушилина. Дайджест «НД» ►
30 августа, 22:06
День города Донецка. Пожелания из Киева ►
30 августа, 21:15

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция