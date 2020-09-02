В Украине разрешат не тестироваться на COVID-19 после самоизоляции

Министерство здравоохранения планирует отменить необходимость тестирования на COVID-19 после прохождения самоизоляции. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.



«На этой неделе будут внесены изменения в стандарт тестирования — самоизоляцию можно будет проходить 14 дней без проведения ПЦР-тестирования при отсутствии клинических симптомов, а также тестирование можно провести на 7-9 день, что позволит завершить самоизоляцию», — сказал Ляшко во время брифинга.



Он отметил, что сейчас в Украине 104 лаборатории, которые проводят ПЦР-тестирование. «В эти лаборатории Минздрав поставил 17 автоматических станций пробоподготовки, которые позволяют без увеличения количества работников, увеличить количество обрабатываемых проб. Также в лаборатории дополнительно поставили 34 прибора для амплификации, которые проводят ПЦР. Это все позволяет нам делать 125 тысяч тестов в неделю», — рассказал Ляшко.



В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что среднесуточное количество ПЦР-тестирований вырастет до 30 тысяч в сентябре. Также глава Минздрава подчеркнул, что работодатели не имеют права требовать от работников проводить ПЦР-тестирования за свой счет.



«Работодатель не имеет права отказывать контактным лицам в самоизоляции. Решение о самоизоляции принимает эпидемиолог и семейный врач. Семейный врач выписывает человеку больничный. Никаких требований ехать в частную лабораторию и делать тест на COVID-19 не должно быть», — пояснил он.

По состоянию на утро 2 сентября, в Украине зафиксирован очередной антирекорд — 2 495 новых случаев инфицирования за сутки. Общее количество заболевших достигло 125 798 человек. Из них 58 817 пациентов уже выздоровели, а 2 656 умерли. Продолжают болеть 64 325 человек.