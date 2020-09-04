В Донецкой области выявили еще 30 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки, 3 сентября, в Донецкой области выявили 30 новых заболевших коронаврусной болезнью. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Среди новых пациентов трое детей и двое медработников.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины зафиксировано 1 578 заболевших коронавирусом. Из них 1 029 человек выздоровели, а 22 — умерли. Продолжают лечение 527 пациентов.

За сутки в Украине зафиксировано 2 723 случая инфицирования коронавирусом, что стало новым антирекордом за все время пандемии.



Общее количество заболевших в стране достигло 130 951 человека. Из них 60 613 пациентов уже выздоровели, а 2 761 — умер. Продолжают болеть 67 577 человек, что на 1 735 больше, чем днем ранее.



