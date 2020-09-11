Песков надеется на результативность встречи советников «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что встреча политсоветников «нормандской четверки» принесет конкретные результаты. Об этом пишет ТАСС.



«Будем надеяться, что на этот раз все-таки какие-то ощутимые результаты мы сможем констатировать», — сказал он журналистам в пятницу.



Песков подчеркнул, что «любой очный диалог помощников по теме урегулирования на юго-востоке Украины, конечно, важен».



«И еще более важна результативность подобных разговоров, потому что мы знаем, что чаще всего они, к сожалению, приобретают характер такого пустого по содержанию и по результативности общения», — сказал он.



Песков отметил, что в Кремле сожалеют в связи со срывом инспекции в Шумах Донецкой области. Он также выразил уверенность, что у политсоветников будет возможность обсудить причины, по которым инспекция не состоялась.

Ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации прибыл в Берлин, где сегодня должны начаться переговоры на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России. Делегацию Украины возглавляет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.