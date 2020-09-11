Донбасс Медиа Форум. Итоги первого дня

В пятницу, 11 сентября, начал работу шестой «Донбасс Медиа Форум», который организован общественной организацией «Донецкий институт информации».



Тема 2020 года - «Сотрудничество во время изоляции».



В программе 18 дискуссий и воркшопов от украинских и зарубежных экспертов из Великобритании, Грузии, Венгрии, Эстонии, Франции, Чехии, Швеции, Польша, Нидерланды, Босния, Хорватия, Никарагуа, Сальвадора.



Среди спикеров представители ведущих медиа и общественных организаций, органов местной и государственной власти, регуляторов, а также правозащитники и аналитики.

Форум открыл в студии «Громадського» в Киеве Алексей Мацука, председатель ОО «Донецкий институт информации» и глава оргкомитета.

С приветствиями выступили Тарас Шевченко, заместитель министра культуры и информационной политики, Кристина Квин, временный поверенный в делах США, Матти Маасикас, посол Европейского Союза и глава Представительства ЕС в Украине, посол Генрик Вилладсен, координатор проектов ОБСЕ в Украине и Джиллиан МакКормак, директор Internews в Украине.



Мацука сообщил, что «Донбасс медиа форум» в этом году проходит онлайн, «но наша цель неизменна - поощрять соблюдение стандартов журналистской этики, поддерживать независимую журналистику, помогать дискуссий о роли и цели современной украинской журналистики в Донбассе».

Мої тези зі вступної частини #DMF2020 Донбас Медіа Форуму: В Україні ситуація з зараженнями прогресує, і кінця поки не... Опубликовано Oleksiy Matsuka Пятница, 11 сентября 2020 г.

«Кроме всего этого нам необходимо привлекать и внимание наших аудиторий к пониманию нашей профессиональной деятельности и тех принципов по которым мы ежедневно проводим новости. Все это цели форума и в этот раз, несмотря на пандемия и самоограничения», - сказал глава оргкомитета.



Один из ключевых аспектов этого года, по словам Мацуки, саморегуляция журналистов.

«Сколько украинцев доверяют тому, что отечественные редакции придерживаются принципов саморегулирования? Мы не знаем - и таких опросов не проводится вовсе. По-моему, форум в этом году должен развивать эту дискуссию и обсуждать это с социологами и Комиссией журналистской этики», - сказал журналист.



По мнению Мацуки, «скрытая политическая реклама, распространение теорий заговора, языка вражды, что присуще ряду медиа, будут разобраны под увеличительным стеклом в течение двух дней форума».



Шевченко отметил четыре ключевых тезисах по медиасферы в Украине: безопасность журналистов, вопросы стандартов журналистткы и дезинформация, информационная реинтеграция Крыма и Донбасса, поддержка медиа.



Матти Маасикас сказал, что ЕС поддерживает независимые и беспристрастные медиа в Украине. Он приветствует инициативы, которые направлены на преодоление распространения ложной информации.



«Медиа не только краеугольный камень демократии. Медиа играет решающую роль при решении любой конфликтной ситуации и для внедрение мира. Пандемия демонстрирует, как важно для нас всех адаптироваться к изменениям быстро. Это, конечно, касается и медиасферы. Ответственность журналистов заключается в том, чтобы передавать достоверную информацию», - сказал посол.



В видеообращении Кристина Квин акцентировала внимание, что этот Форум проходит в критический для Украины время, когда дальнейшая агрессия России накладывается на глобальную пандемию. Этот вызов подчеркивает важность растущей потребности в точной информации, заслуживающей доверия.

«Дух «Донбасс Медиа Форума» заключается в объединении людей вокруг преодоления кризиса и неблагоприятных факторов, обеспечении СМИ и журналистов теми инструментами, которые могут дать ответ на новые вызовы, которые возникают перед общинами», - обобщила она.

В дискуссиях Форума в течение двух дней можно будет услышать: представителя Уполномоченного по вопросам партнерства с институтами гражданского общества Андрея Мамалыгу, члена ЦИК Сергея Постивого, председателя правления Гражданской сети «Опора» Ольгу Айвазовскую, председателя Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Светлану Остапу, руководительницу Национальной ассоциации медиа Екатерину Мясникову, президента Украинской Ассоциации медиа Бизнеса и члена Комиссии по журналистской этике Алексея Погорелова, председателя ОО «Детектор медиа» Наталью Лигачева, руководительницу Группы по анализу гибридных угроз Украинского кризисного медиацентра Любовь Цибульскую, аналитика ОО «Интерньюз-Украина» Виталия Рыбака, руководительницу телеканала «Дом» Юлию Островскую, журналиста и автора сборника эссе «В изоляция» о жизни на оккупированной территории Донбасса Станислава Асеева, председателей Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций Сергея Гайдая и Павла Кириленко и других экспертов.



Трансляция дискуссий первого дня на украинском языке доступна здесь (9 часов 20 минут). На английском языке здесь.



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Трансляция второго дня на украинском языке будет доступна здесь, на английском здесь.



Детальная программа Форума доступна на специальном сайте.