Поставки запчастей в Россию: Руководителя луганского завода подозревают в госизмене

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене председателю правления луганского завода, который организовал нелегальные поставки продукции для нужд военно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«По предварительным данным, менеджмент одного из луганских машиностроительных заводов наладил поставки комплектующих для ремонта и обслуживания военной авиации, которая находится на вооружении спецслужб и Минобороны страны-агрессора. Чтобы скрыть схему, детали отгружали на адрес фирмы-"прокладки" и вывозили в Россию через неконтролируемый участок границы», — говорится в сообщении.



Правоохранители квалифицировали действия председателя правления завода по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Он объявлен в розыск.



Ранее сообщалось о подозрении заместителю председателя правления и руководителю финансово-экономического отдела предприятия. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 111 и ст. 110-2 УК.



Продолжается документирования противоправных действий других участников схемы.