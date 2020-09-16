За сутки в Украине снова выявили почти три тысячи заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Украине выявлено 2 958 заболевших коронвирусом. Кроме того, 1 514 человек выздоровели, а 76 — умерли.



Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.



За все время исследований на COVID-19 в стране выявлено 162 660 заболевших. Из них выздоровели 72 324 пациента, а скончались — 3 340 человек.



Продолжают болеть 86 996 человек, что на 1 368 больше, чем днем ранее.



В статистике не приведены данные с неподконтрольных территоорий Донбасса и Крыма.



Наибольшее число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Тернопольской области (380), Киеве (356), Одесской (284) и Харьковской (272) областях.



Днем ранее, 15 сентября, выявили 2 905 заболевших COVID-19, 14 сентября было 2 462 новых инфицированных, 13 сентября сообщалось о 2 476 заболевших, 12 сентября — о 3 103, 11 сентября зафиксирован рекорд — 3 144 заболевших.