Экономика Донбасса: Между войной, пандемией и политикой. Большой репортаж ►

Как коронавирус и мировая рецессия отразятся на экономике Украины и Донбасса? Каким будет выход из кризиса для региона и страны?



Журналисты «Новостей Донбасса» побывали в разных городах Донецкой области чтобы узнать, как выход из ситуации ищут представители разных сфер. Что нужно бизнесу, чтобы ускорить восстановление или просто удержаться на плаву?



Хозяйка фермы расскажет, как из-за карантина ей пришлось уволить всех сотрудников, и выливать по 500 литров молока в день. И почему она очень хочет, чтобы к ней на ферму между Донецком и Мариуполем приехал президент Зеленский.



Владелица кофейни «Лень» объяснит почему ей не нужна помощь от государства, а директор кафе «Изба Читальня» — как живется тем рестораторам, которые не смогли открыть летние площадки и вынуждены были ждать полного послабления карантина.



Мы покажем Доброполье, где на протяжении почти 4 месяцев была переведена в режим простоя шахта, на которой работает большинство горожан. И узнаем, почему донбасский уголь оказался не у дел.



Услышим о том, как главные морские ворота Донбасса — Мариупольский порт только приспособившись к новому режиму проверок со стороны ФСБ в Керченским проливе, привыкает к другим — медицинским.



Узнаем помогли ли закрытые границы с Европой активизировать внутренний туризм в Украине.



Вместе с теми, кто является живой тканью экономики нашего региона мы постараемся понять, что нужно бизнесу Донбасса и всей страны чтобы выбраться из кризиса, который обещает стать самым крупным за последние 10 лет.