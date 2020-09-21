Убийство жителя Авдеевки, в котором обвиняется сотрудник СБУ: заседание перенесли, адвокат приковал себя наручниками

В понедельник, 21 сентября, Краматорский городской суд в очередной раз отложил рассмотрение дела об убийстве в 2017 году жителя Авдеевки Владимира Еремина, в котором обвиняется майор СБУ Вадим Федорчук. Адвокат семьи убитого Валентин Рыбин приковал себя наручниками в здании суда в знак протеста против затягивания рассмотрения дела. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.



Последнее судебное заседание по делу состоялось 8 сентября. На заседаниях 21-22 сентября должны были быть допрошены свидетели, а также проводиться процессуальные действия.



«Однако в пятницу секретарь судебного заседания уведомил меня СМСкой о том, что судебного заседания не будет. Я посчитал это попыткой срыва судебного заседания, сегодня прибыл в Краматорский суд. Оказалось, действительно, одна из судей находится в отпуске», — рассказал Рыбин. По его словам, следующее заседания судьи предлагают провести 10 ноября.



«Таким образом в уголовном производстве о жестоком убийстве похищенного человека представителем власти намечается перерыв в два месяца», — отметил Рыбин.



По его словам, ожидание правосудия престарелой матерью погибшего «является уже пыткой. «Не могу допустить скотского отношения суда к потерпевшим в этом производстве и принял для себя решение ожидать следующего заседания в здании Краматорского суда. Я буду это делать, пока не будет назначена дата ближайшего судебного заседания, либо пока не наступит 10 ноября», — заявил адвокат.





Замученный до смерти 43-летний житель Авдеевки Владимир Еремин был найден мертвым 10 марта 2017 года в лесополосе в 12 километрах от города.



В убийстве подозревается сотрудник СБУ майор Вадим Федорчук. Свидетели убийства – военнослужащие одного из подразделений – рассказали, что они с Федорчуком пили спиртное, после этого «занялись» розыском людей, которые сбывают наркотики. По информации следствия, сотрудник СБУ остановил на улице первого встречного, которым оказался Владимир Еремин. Подозреваемый обвинил мужчину в торговле наркотиками и силой посадил в свой автомобиль. Военные его сопровождали. Жителя Авдеевка жестоко избили, применяли пытки, что привело к смерти мужчины.



Федорчуку инкриминируется умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. При этом суд избрал меру пресечения подозреваемому – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Залог в размере почти 309 тысяч был внесен, и вскоре после задержания сотрудник СБУ был освобожден из-под стражи.



Свидетели-военнослужащие позже заявили, что показания из них «выбили» с использованием насилия. Это отрицают сотрудники полиции и военной прокуратуры.



13 января 2020 года в ходе очередного заседания в суде Краматорска коллегия судей взяла самоотвод, рассмотрение дела начали сначала.



На заседании в феврале 2020 года суд постановил отстранить Федорчука от службы в СБУ на два месяца. На заседании 15 июня суд разрешил майору вернуться к службе.