Штаб: Боевики не нарушали перемирие с начала суток

С полуночи боевики не нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«В течение текущих суток, 22 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелы со стороны противника не зафиксированы. Режим тишины сохраняется в полной мере», — сказано в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбуке.



В штабе отмечают, что украинские военные соблюдают договоренность о перемирии, но в случае любого изменения оперативной обстановки готовы дать врагу отпор.