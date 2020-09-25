В ВСУ коронавирус подтвердился еще у 40 человек

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины выявлено 40 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Пятнадцать человек госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением врачей.



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



За время пандемии выздоровели 2 050 человек, летальных случаев — 10, продолжают лечение 602 человека.



На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 777 человек.

За минувшие сутки, 24 сентября, в Украине зарегистрировали 3 565 заболевших коронавирусом. Кроме того, за этот период 1 675 человек выздоровели, а 70 умерли.