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Верховная Рада решила отменить пленарные заседания из-за COVID-19

30 сентября 2020, 12:05

Верховная Рада решила отменить пленарные заседания из-за COVID-19

В Верховной Раде Украины решили отменить пленарные заседания 1 и 2 октября из-за вспышки коронавируса. В эти дни нардепы будут работать в комитетах. Об этом сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает УНН.

«Депутатские фракции и группы обратились с предложением четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы ВРУ продолжила свою работу, но что позволило бы уменьшить количество концентрации людей в одном помещении», — сказал Разумков.

Комитеты смогут заседать в онлайн-режиме.

За обновленный проект повестки дня пленарного заседания Рады проголосовали 278 народных депутатов.

В Верховной Раде Украины зафиксировали за последнюю неделю вспышку заболеваемости коронавирусной болезни среди нардепов и работников аппарата ВР — до 10 человек.

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