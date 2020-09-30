Верховная Рада решила отменить пленарные заседания из-за COVID-19

В Верховной Раде Украины решили отменить пленарные заседания 1 и 2 октября из-за вспышки коронавируса. В эти дни нардепы будут работать в комитетах. Об этом сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает УНН.



«Депутатские фракции и группы обратились с предложением четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы ВРУ продолжила свою работу, но что позволило бы уменьшить количество концентрации людей в одном помещении», — сказал Разумков.



Комитеты смогут заседать в онлайн-режиме.



За обновленный проект повестки дня пленарного заседания Рады проголосовали 278 народных депутатов.



В Верховной Раде Украины зафиксировали за последнюю неделю вспышку заболеваемости коронавирусной болезни среди нардепов и работников аппарата ВР — до 10 человек.