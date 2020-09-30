На Луганщине из-за сильного ветра обесточены более 10 тысяч абонентов

В Луганской области из-за сильного ветра обесточены 176 трансформаторных подстанций, без электроэнергии — 10616 потребителей области, 16 населенных пунктов обесточены полностью и 13 частично. Об этом сообщает ООО «Луганское энергетическое объединение».



Отмечается, что энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. Однако ремонтные работы усложняются усилением порывов ветра и деревьями, которые падают на линии энергоснабжения.



Аварийно-восстановительные работы ведутся в Северодонецком, Счастьенском, Станично-Луганском, Старобельском, Лисичанском, Сватовском, Беловодском, Новопсковском и Рубежанском РЭС.



В компании просят с пониманием отнестись к аварийным отключениям.