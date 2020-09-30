Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине из-за сильного ветра обесточены более 10 тысяч абонентов

30 сентября 2020, 15:40

На Луганщине из-за сильного ветра обесточены более 10 тысяч абонентов

В Луганской области из-за сильного ветра обесточены 176 трансформаторных подстанций, без электроэнергии — 10616 потребителей области, 16 населенных пунктов обесточены полностью и 13 частично. Об этом сообщает ООО «Луганское энергетическое объединение».

Отмечается, что энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. Однако ремонтные работы усложняются усилением порывов ветра и деревьями, которые падают на линии энергоснабжения.

Аварийно-восстановительные работы ведутся в Северодонецком, Счастьенском, Станично-Луганском, Старобельском, Лисичанском, Сватовском, Беловодском, Новопсковском и Рубежанском РЭС.

В компании просят с пониманием отнестись к аварийным отключениям.

ТЕГИ

Прочее
Электроснабжение Непогода
Места
Луганская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:57
«ДНР» назвала число коек для больных коронавирусом
10:26
«ДНР» заявила о почти 100 новых случаях COVID-19 и семи смертях
09:43
«ЛНР»: За минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19
08:56
Бизнес-центру в Донецке вернули довоенный вид: вместо фанеры — стеклопакеты
08:22
На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ
22:52
Глава «минздрава ЛНР» переболела пневмонией
21:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:02
ОБСЕ зафиксировала вывоз пациента в Россию из Донбасса
14:38
Боевики отказались показать ОБСЕ место размещения отведенного вооружения
13:27
«ЛНР» изменила правила перемещения товаров через линию соприкосновения
10:29
«ДНР» заявила о 51 новом случае коронавируса и одной смерти
09:39
«ЛНР»: Женщина с ребенком подорвались на взрывном устройстве в Золотом-5
09:37
«ЛНР» сообщила о 35-й смерти от коронавируса
23:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:48
В Луганске 10 школ переведены на дистанционное обучение
все новости
15:47
В Кремле увидели в словах Фокина «солидаризацию с очевидностью»
15:40
На Луганщине из-за сильного ветра обесточены более 10 тысяч абонентов
15:04
Нарушение перемирия: на Донбассе сообщили о ранении украинского военного в результате обстрела
14:58
Украл оружие в зоне ООС и переслал по почте: военнослужащему вручили подозрение
14:06
В Луганской области 49 новых случаев COVID-19 и две смерти
14:00
Верховная Рада уходит на карантин до 20 октября
13:49
Верховная Рада поддержала возвращение «пакетов малыша» вместо компенсации
13:17
Зеленский уволил Фокина из Трехсторонней контактной группы по Донбассу
12:57
«ДНР» назвала число коек для больных коронавирусом
11:59
На должность спикера по ТКГ рассматривают Лубкивского и еще несколько кандидатов
11:36
Школьницы станцевали тверк у памятника погибшим в АТО. Полиция составила админпротоколы
10:26
«ДНР» заявила о почти 100 новых случаях COVID-19 и семи смертях
10:10
Мэр Краматорска заболел коронавирусом
09:45
В Донецкой области выявили 246 заболевших коронавирусом за сутки
09:43
«ЛНР»: За минувшие сутки выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19
все новости
ВИДЕО
Что не так с прямой линией Пушилина, коронавирус наступает, Зе на Донбассе. Смотрите дайджест НД ►
28 сентября, 16:49
О чем говорил Зеленский сегодня на Донбассе? Смотрите в сюжете ►
26 сентября, 22:46
Сможет ли Украина «перезагрузить» Минские соглашения? От этого зависит судьба Донбасса ►
26 сентября, 22:25
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция