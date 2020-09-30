«МГБ ЛНР» пыталось завербовать сотрудницу Луганской ОГА

«МГБ ЛНР» пыталось завербовать сотрудницу Луганской облгосадминистрации. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



Боевики задержали женщину на КПВВ «Станица Луганская» во время посещения родственников.



По данным СБУ, боевики угрожали жизнью родных женщины для склонения к сотрудничеству ее и ее мужа, сотрудника Нацполиции.



«Представителей "МГБ" интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почты», — говорится в сообщении.



Под давлением женщина согласилась шпионить для боевиков, после чего ей предоставили дополнительные инструкции и наладили каналы конспиративной связи.



После приезда на подконтрольную территорию она начала получать электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь.



Контрразведчики СБУ установили, что женщина не планировала осуществлять никаких действий в ущерб государственной безопасности.



«Она предоставила подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. После тщательной проверки ее было освобождено от уголовной ответственности», — добавили в СБУ.