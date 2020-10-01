За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел в районе Станицы Луганской. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В штабе напомнили, что вчера в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в районе Зайцево был ранен украинский военный.



Также, по данным штаба, огонь из стрелкового оружия противник открывал вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета — неподалеку Новотроицкого.



У Новоалександровки зафиксированы обстрелы украинских позиций из стрелкового оружия. На участке вблизи Золотого боевики три раза вели огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вольный дважды в вечернее время применялся ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем.



С начала текущих суток, 1 октября, на участках ответственности украинских военных зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня — вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета.