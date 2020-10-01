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«ДНР»: Почти сотня новых случаев коронавируса и 10 смертей

01 октября 2020, 10:23

«ДНР»: Почти сотня новых случаев коронавируса и 10 смертей

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки выявлено 98 случаев заболевания коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 человек. Об этом сообщает «минздрав» группировки «ДНР».,

Умерли мужчины в возрасте 44, 45, 65, 68, 72, 73, 90 лет и женщины в возрасте 68, 74, 83 лет.

Утверждается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано — 10.

Всего по состоянию на 1 октября «ДНР» признает 3580 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении — 1269 пациентов, выписаны — 2106 человек, летальных случаев — 205.

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