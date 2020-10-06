На Луганщине огонь подходит к заминированным окрестностям села

В Луганской области бушует пожар вдоль берега реки Северский Донец. Огонь приближается к селу Болотенное, которое расположено вблизи линии фронта. Об этом сообщает Станично-Луганская райгосадминистрация.



В связи с близостью очагов горения к линии фронта и загрязнением территории взрывоопасными предметами, спасатели занимаются отпором пламени от села.

Рятувальники ДСНС та лісової охорони продовжують боротьбу з вогнем. Зараз пожежа вирує вздовж берега Сіверського Дінця,... Опубликовано Станично-Луганська районна державна адміністрація Вторник, 6 октября 2020 г.

Пожары в Луганской области начались 30 сентября. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч гектаров.



Сегодня, 6 октября, спасатели продолжают ликвидацию двух главных очагов пожара, которые локализованы.



За все время тушения пожаров в Луганской области найдены тела 11 человек. Кроме этого пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС.



