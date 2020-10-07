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В Луганской области тушат последний из очагов пожаров

07 октября 2020, 08:10

В Луганской области тушат последний из очагов пожаров

В Луганской области продолжается тушение последнего из 10 основных очагов пожаров. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Очаг находится вблизи населенных пунктов Смоляниново, Боровеньки, Пурдовка и Гавриловка. Его общая площадь — 4 тысячи 640 гектаров, из которых ликвидировано — 4 тысячи 490 гектаров. Спасателям остается дотушить локализованное возгорание на площади 150 гектаров.

В ведомстве отметили, что 6 октября в 18:20 пожар вблизи села Артема Станично-Луганского района, который возник 5 октября, был ликвидирован.

Авиацией ГСЧС с начала тушения пожаров совершено 588 сбросов (1 тысяча 906 тонн воды).

Тушение пожаров в Луганской области продолжается с 30 сентября. Общая площадь возгорания составила более 20 тысяч гектаров.

За все время тушения пожаров на Луганщине найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. 150 местных жителя были эвакуированы.

Информацию об уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняют местные органы власти. По предварительным данным, сгорели или повреждены 250-400 домов. 

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