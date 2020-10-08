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В Луганской области продолжается тушение последнего очага пожара

08 октября 2020, 08:05

В Луганской области продолжается тушение последнего очага пожара

В Луганской области спасатели продолжают тушение последнего из 10 основных очагов пожаров. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что продолжается тушение очага вблизи населенных пунктов Смоляниново, Боровеньки, Пурдовка и Гавриловка. Общая площадь возгорания — 4 640 гектаров, из которых уже ликвидировано — 4 490 гектаров. Таким образом, остается потушить огонь на площади 150 гектаров.

Авиацией ГСЧС вчера было совершено 29 сбросов 58 тонн воды. С начала тушения проведено 617 сбросов 1 964 тонны воды.

Для тушения привлечено 1 130 человек и 274 единиц техники.

В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области, которая продолжается с 30 сентября, найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС.

Были эвакуированы 150 местных жителей.

Информацию об уничтожение и повреждение жилых домов и объектов инфраструктуры уточняют местные органы власти. По предварительным данным, сгорели или повреждены 250-400 домов. 

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