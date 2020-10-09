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Шмыгаль собирает совещание с главами ОГА из-за коронавирусных антирекордов

09 октября 2020, 11:41

Шмыгаль собирает совещание с главами ОГА из-за коронавирусных антирекордов

Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня, 9 октября, проведет селекторное совещание с главами областных государственных администраций из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают «Интерфакс-Украина» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правительстве.

На заседании также будут присутствовать министры и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

После селекторного совещание состоится заседание правительства, оно намечено на 16:00.

Источник «РБК-Украина» отметил, что после этого может провести заседание государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Обычно госкомиссия ТЭБ и ЧС проводит свои заседания по четвергам. На заседании происходит пересмотр зон карантина в Украине. Однако вчера комиссия не собиралась.

В Украине продолжается резкий рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в стране был зафиксирован очередной рекорд — 5804 заболевших.

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