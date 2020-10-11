Почти у 4800 человек выявили коронавирус за минувшие сутки

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4 768 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме этого, 937 ранее заболевших выздоровели, 85 — умерли. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Харьковской области (593), Киеве (502), Хмельницкой (328) и Житомирской (302) областях.



С начала пандемии коронавирус в Украине подтвержден у 261 034 человек, из которых 113 507 пациентов выздоровели, 4 972 — умерли. Продолжают лечение 142 555 человек.