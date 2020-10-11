В ВСУ вчера выявили 63 случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 63 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из них в учреждениях здравоохранения находится 14 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 11 октября коронавирусом в ВСУ болеет 803 человека. За время пандемии выздоровели — 2806 человек, летальных случаев — 11.



На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 492 человека.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4 768 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме этого, 937 ранее заболевших выздоровели, 85 — умерли.