На Луганщине выявлено еще 26 случаев COVID-19

В воскресенье, 11 октября, на подконтрольной властям территории Луганской области выявлено 29 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Так, 3 случая зафиксировали в городе Северодонецк, 5 — в Лисичанске, 3 — в Беловодском районе, 4— Кормянском, 2 — в Марковском, 3 — в Новопсковском, 1 — в Попаснянском, 4 — Станично-Луганском, 1 — в Старобельском.



За все время исследований на Луганщине лабораторно подтверждено 1852 случаев COVID-19. Из них выздоровели — 721, летальных случаев — 23.

За все время пандемии в Украине зарегистрировано 265 454 заболевших COVID-19. Из них 114 410 человек выздоровели, а 5 015 умерли. Продолжают болеть 146 029 пациентов, что на 3 474 больше, чем днем ранее.



За последние сутки в стране выявили 4 420 заболевших коронавирусом. Также за этот период 903 человека выздоровели, а 43 умерли.