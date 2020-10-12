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Минздрав инициирует продление карантина в Украине до 31 декабря

12 октября 2020, 21:43

Минздрав инициирует продление карантина в Украине до 31 декабря

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорит, что рост количества случаев заболевания, госпитализации побуждают пересмотреть противоэпидемические мероприятия. Поэтому на заседании Кабмина 13 октября предложит продлить карантин до 31 декабря. Об этом он сказал в эфире «Громадського радио».

«Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где мы выступали с министром образования Сергеем Шкарлет и 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать с школьным образованием», — сказал он.

По словам Ляшка, высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с рекомендованным выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки и тех, кто приехал из оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Также будет предложено ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов.

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