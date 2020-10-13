Дуда: Россия должна вернуть Украине все оккупированные территории

Россия грубо нарушила международное право, когда в 2014 году напала на Украину, оккупировав Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским интервью телеканалам «Украина 24» и TVP.



Он отметил, что война закончится, когда Украине вернут ее законные границы.



«Это основное требование и его должно требовать все международное сообщество. Есть санкции против России и от них нужно не отступать и на каждом шагу повторять — нельзя допустить, чтобы в нашей части Европы возник замороженный конфликт», — сказал польский лидер.



Дуда привел в пример Нагорный Карабах, где конфликт продолжается десятилетиями.



«Мы не можем допустить, чтобы такая ситуация произошла в Украине. Международное сообщество должно твердо требовать от России, чтобы она оставила эти украинские территории», — заявил президент Польши.



Анджей Дуда 11-13 октября находился с официальным визитом в Украине, в рамках которого он посетил Киев и Одессу.