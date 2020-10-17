«ДНР»: За сутки в ОРДО — 119 заболевших и 12 умерших от COVID-19

В пятницу, 16 октября, в отдельных районах Донецкой области коронавирус выявили у 119 человек. Кроме этого, умерли 12 заболевших ранее, заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, умерли мужчины в возрасте от 50 до 86 лет и женщины в возрасте от 36 до 87 лет.



Географию новых случаев заболевания или другие подробности в «ДНР» не называют.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 5177 случаев заболевания COVID-19, из которых 2369 человек выздоровели, 349 — умерли.



Официальной информации о распространении COVID-19 на временно оккупированных территориях у органов Украины нет.

В Украине за минувшие сутки выявлено 6410 заболевших коронавирусом, что является рекордом за все время пандемии. Кроме того, 109 человек умерли, а 2194 выздоровели.