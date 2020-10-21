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Директор мариупольской больницы рассказал, как уберечься от коронавируса ®

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22 октября 2020, 16:35

Директор мариупольской больницы рассказал, как уберечься от коронавируса ®

Все больше городов Донецкой области попадают в оранжевую зону карантинных ограничений. С 19 октября «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен в Славянском районе.

Про то, как свести риск заболеть к минимуму, в эфире телеканала «Донбасс» рассказал директор мариупольского Центра первичной медико-санитарной помощи №2, кандидат в депутаты мариупольского горсовета от партии «Слуга народа» Евгений Матвеев.

Он подчеркнул, что рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонными особенностями, когда растет рост заболеваемости гриппом и респираторными заболеваниями. И в условиях, когда ожидается вторая волна COVID-19, для того чтобы минимизировать персональные риски каждый должен еще более тщательно придерживаться санитарных требований и карантинных ограничений.

В том числе, носить маску в местах массового скопления людей, а лучше их совсем избегать, не выходить из дома, использовать антисептики.

Евгений Матвеев подчеркнул, что в группе риска находятся люди преклонного возраста и люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, онкологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Каждый должен еще более внимательно придерживаться правил безопасности, социальной дистанции, без необходимости не выходить и дома», — отметил кандидат от «Слуги народа».

В Донецкой области подтверждено 7898 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 240 за последние сутки. Из них 2920 человек выздоровели, а 86 умерли. Продолжают лечение 4892 человека.

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