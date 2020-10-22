Российская певица Чичерина получила «паспорт ДНР»

Российская певица Юлия Чичерина получила «паспорт» группировки «ДНР». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя артистки.



«Юлия сегодня действительно получила паспорт ДНР», — сказал он.



На своей странице в Facebook Чичерина опубликовала фотографию с главой группировки Денисом Пушилиным, на которой она держит в руках «паспорт» с символикой формирования.

С начала российской агрессии на востоке Украины Чичерина поддерживает действия незаконных вооруженных формирований. Певица неоднократно выступала на подконтрольной боевикам территории.



Чичерина находится в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, что запрещает ей въезд на территорию страны.