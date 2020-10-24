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Офис генпрокурора: ОПГ из правоохранителей и добровольцев занималась рейдерством, сбытом оружия и наркотиков

24 октября 2020, 12:14

Офис генпрокурора: ОПГ из правоохранителей и добровольцев занималась рейдерством, сбытом оружия и наркотиков

СБУ пресекла действия организованной преступной группировки, которая занималась незаконной детективной деятельностью, сбытом оружия, рейдерскими захватами и ​​вымогательством, а также изготовлением и сбытом наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В состав ОПГ входили бывшие и действующие правоохранители, бывшие бойцы добровольческих батальонов, представители криминальной среды и работники охранных компаний.

По данным следствия, действующие правоохранители получали санкции на прослушивание, а их сообщники сбывали полученную информацию. Они также занималась продажей специальных технических средств для прослушки и трафика соединений абонентов мобильной связи.

Кроме этого, подозреваемые сбывали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества из зоны проведения ООС, принимали участие в рейдерских захватах, изготавливали и сбывали наркотические вещества, занимались вымогательством у предпринимателей и незаконным завладением имуществом.

Правоохранители провели 45 обысков в Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком по местам жительства и в «офисах» фигурантов, а также по местам дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов.

Во время обысков изъяты средства анонимной связи, компьютерная техника и носители информации, боеприпасы и наркотические вещества.

Двум организаторам сообщено о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием, незаконного приобретения и сбыта специальных технических средств получения информации и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем (ст.263, ст. 359 и 361 УК).

Еще двоим фигурантам сообщено о подозрениях в незаконном обращении с оружием (ст.263 УК).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

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