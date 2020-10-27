«Минздрав ДНР» заявил, что не может решить проблему отсутствия лекарств в аптеках

«Министерство здравоохранения» группировки «ДНР» не может решить проблему отсутствия лекарств в частных аптеках. Об этом говорится в сообщении на сайте «министерства».



Там пояснили, что в полномочия «Минздрава» не входит закупка товара, выбор поставщиков и иные вопросы, «связанные с освоением денежных средств частных предпринимателей».



Кроме того, подчеркивается, что существуют объективные причины перебоев в поставках лекарств. Они связаны с повышенным спросом на лекарственные препараты на территории России, «где аналогичная ситуация с повышением уровня инфицирования COVID-19 и пневмониями среди населения на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом».



Также в «Минздраве» связали дефицит лекарств с тем, что некоторые люди покупают медикаменты в неоправданно больших количествах, при этом не имея показаний к лечению и симптомов болезни.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области наблюдается отсутствие многих лекарств на фоне роста заболеваемости коронавирусом, пневмониями и ОРВИ. Речь об антибиотиках, противовирусных препаратах, антикоагулянтах и так далее.



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