Боевики на Донбассе с начала суток дважды нарушили режим тишины

С начала текущих суток по состоянию на 17:00 в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщается на странице в Facebook штаба ООС.



«Утром в районе населенного пункта Шумы противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета неподалеку Старогнатовки», — говорится в сообщении.



В штабе отметили, что обстрелы были неприцельными, поэтому огонь в ответ подразделения Объединенных сил не открывали.



Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.